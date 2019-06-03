Фото: УГАТУ УГАТУ начнет набор студентов по девяти новым профилям Фото: УГАТУ

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный авиационный технический университет предлагает сегодняшним выпускникам школ топ профессий, которые востребованы не только сейчас, но и будут востребованы через несколько лет. В вузе напоминают, что в УГАТУ можно получить фундаментальное образование по многим профессиям будущего, таким, как создатель роботов и дронов, электрических самолетов и автомобилей, систем типа «Умный дом» и новых композитных материалов, урбанист-эколог, системный биотехнолог, IT-генетик, космоменеджер, энергоаудитор, мультивалютный переводчик и другие.

Залог успеха УГАТУ – в тесной связи образования, науки и производства. В научных школах и творческих коллективах вуза создаются новые перспективные материалы, техника и технологии.

Авиационный университет чутко реагирует на изменения на рынке труда. В этом году в рамках уже существующих направлений и специальностей открывается подготовка по новым профилям.

В Институте экономики и управления их три.

Профиль «Экономическая инженерия» направления 38.03.01 «Экономика» позволяет осваивать инженерный инструментарий в единстве с экономической компетенцией управления бизнесом и открывает путь к развитию предпринимательства в инженерном деле. В существе инженерных решений открываются тонкости их коммерциализации, продвижения и правовой защиты.

Профиль «Логистика и управление цепями поставок» направления 38.03.02 «Менеджмент» дает возможность управлять материальными, информационными, финансовыми потоками с оптимальными издержками. Профессионал в сфере логистики готов к практической работе в области организации транспортно-экспедиторских услуг, мультимодальных перевозок, терминальной грузообработки, таможенного оформления и распределения товаров.

По профилю «Экономика города и управление городским хозяйством» направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» ведется подготовка сити-менеджеров нового поколения в области интеллектуальных систем урбанистики и формирования комфортной городской среды.

Компетенции, получаемые выпускниками бакалавриата, зачастую оказываются недостаточными для нужд современного производства, которое развивается в направлении автоматизации, роботизации и цифровизации. Поэтому Институт авиационных технологий и материалов начинает обучение по профилю «Проектирование технологических комплексов в сварочном производстве» образовательной программы специалитета 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов».

Крупные нефтяные и газовые корпорации испытывают большую потребность в инженерных кадрах, способных заниматься разработкой, модернизацией и сервисным обслуживанием газотурбинных энергетических установок, применяемых в газотранспортной системе. Факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта совместно с ООО «Газпром трансгаз Уфа» разработал программу обучения по профилю «Проектирование энергетических установок наземного применения на базе авиационных и ракетных двигателей» в рамках специальности 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

В настоящее время в энергетической отрасли России идет повсеместный переход на современные цифровые системы автоматического управления как средств малой автономной энергетики, так и всей Единой энергетической системы. Выпускники профиля «Система автоматического управления в теплоэнергетике» направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» способны работать на стыке направлений теплоэнергетики и автоматизации технологических процессов. Широкое распространение систем типа «умный дом» и прогрессивных технологий энергосбережения еще больше повышают востребованность данных специалистов.

В энергетическом комплексе России и стран СНГ стал очевиден дефицит специалистов-энергетиков с качественной экономической подготовкой. Для решения этого вопроса начинается подготовка магистров профиля «Инновационный менеджмент в теплоэнергетике» по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».

Открывая подготовку по профилю «Организация перевозок и управление на транспорте» направления 23.04.01 «Технология транспортных процессов», университет ставит целью подготовку специалистов, способных организовать на основе принципов логистики рациональное взаимодействие всех видов транспорта, составляющих единую транспортную систему.

В рамках международной деятельности УГАТУ и практики выдачи «двойных» дипломов факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций совместно с Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта разработал образовательную программу профиля «Проектирование и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов» направления 25.03.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

Летательные аппараты, которые работают без участия человека по заранее запрограммированной или автономной схеме, уже сейчас на пике популярности. С развитием технологий и систем искусственного интеллекта роль дронов в нашей жизни будет только расти.