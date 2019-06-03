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3 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают высказаться о запрете продажи детям электронных сигарет

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

Жителей Башкирии приглашают высказаться о запрете продажи детям электронных сигарет Фото: из открытых источников

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии приглашают принять участие в обсуждении закона о запрете на территории республики розничной продажи несовершеннолетним бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака — электронных сигарет, вэйпов, кальянов, курительных смесей.

Проект закона принят депутатами Госсобрания региона в первом чтении. Обсудить документ и внести предложения по нему можно по ссылке. Результаты обсуждения будут использованы при доработке законопроекта ко второму чтению.

﻿«За последние годы проведена большая работа по борьбе с табакокурением, — написал Константин Толкачев на своей странице в Фейсбуке. — Но прогресс не стоит на месте, появились так называемые электронные сигареты, вейпы и так далее. Стало модным курение кальяна, причем именно в молодежной, подростковой среде. Формируется соответствующая культура курения, которая очень быстро перерастает в привычку».
Как сообщало агентство «Башинформ», в случае принятия закона необходимо также будет внести изменения в Кодекс Башкортостана об административных правонарушениях в части установления ответственности за незаконную розничную продажу несовершеннолетним курительных смесей и вэйпов.

Теги: Госсобрание РБ, закон
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