Жителей Башкирии приглашают высказаться о запрете продажи детям электронных сигарет
Жителей Башкирии приглашают высказаться о запрете продажи детям электронных сигарет Фото: из открытых источников
УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Жителей Башкирии приглашают принять участие в обсуждении закона о запрете на территории республики розничной продажи несовершеннолетним бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака — электронных сигарет, вэйпов, кальянов, курительных смесей.
Проект закона принят депутатами Госсобрания региона в первом чтении. Обсудить документ и внести предложения по нему можно по ссылке. Результаты обсуждения будут использованы при доработке законопроекта ко второму чтению.
«За последние годы проведена большая работа по борьбе с табакокурением, — написал Константин Толкачев на своей странице в Фейсбуке. — Но прогресс не стоит на месте, появились так называемые электронные сигареты, вейпы и так далее. Стало модным курение кальяна, причем именно в молодежной, подростковой среде. Формируется соответствующая культура курения, которая очень быстро перерастает в привычку».Как сообщало агентство «Башинформ», в случае принятия закона необходимо также будет внести изменения в Кодекс Башкортостана об административных правонарушениях в части установления ответственности за незаконную розничную продажу несовершеннолетним курительных смесей и вэйпов.