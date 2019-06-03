Команда «Газпром трансгаз Уфа» получила «серебро» Международного инженерного чемпионата

Фото: Газпром трансгаз Уфа









Фото: Газпром трансгаз Уфа

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

30 – 31 мая в Москве состоялся финал VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В ходе заключительных соревнований 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Беларуси и Казахстана предложили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов Дальнего Востока. Работы участников оценивали представители 25 компаний.

Команду «Газпром трансгаз Уфа» представляли инженеры службы по управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы. В команду вошли инженеры Оскар Саубанов и Марсель Кужеев (инженерно-технический центр), Рафаэль Маликов (участок автоматизации и метрологического обеспечения Приютовского ЛПУМГ) и инженер по организации и нормированию труда ОТКС Дюртюлинского ЛПУМГ Ляйсан Султанова. Ранее молодые специалисты ранее успешно выступили на соревнованиях отборочного этапа. По итогам финала команда удостоена второго места.

«На базе большого опыта нашей компании в вопросах цифровизации газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций в финале чемпионата мы предложили цифровую модель газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», – рассказал капитан команды Оскар Саубанов. – Благодаря слаженной работе команды и оргкомитета ООО «Газпром трансгаз Уфа» по подготовке к финалу чемпионата наши идеи вошли в ТОП-6 лучших решений инженерного кейса Лиги молодых специалистов, а также отмечены в специальной номинации «Лучшее финансово-экономическое решение инженерного кейса».

«CASE-IN» – единственный федеральный кейс-чемпионат в России, он проходит при поддержке ряда профильных министерств и ведомств. Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и проводится для популяризации рабочих и инженерных профессий.