Фото: Олег Яровиков Жительница Башкирии отсудила у гостиницы 200 тысяч рублей за сломанную ногу Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение Стерлитамакского горсуда о взыскании компенсации морального вреда с гостиницы «Восток». По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в марте прошлого года местная жительница, выходя из гостиницы, поскользнулась на обледеневшем крыльце и сломала ногу.

Женщина получила серьезную травму и около 5 месяцев находилась на больничном. Ей сделали сложную операцию, и до сих пор она проходит реабилитацию.

Пострадавшая написала претензию в адрес руководства гостиницы, которое отказалось от добровольной выплаты компенсации. Тогда женщина обратилась в суд.

«Причиной несчастного случая стала ненадлежащая работа организации по содержанию крыльца, в том числе по очистке ступеней от льда. По заключению прокурора, который ориентировал суд на восстановление прав гражданки, было вынесено решение об удовлетворении ее требований», — сообщили в прокуратуре РБ.

В пользу пострадавшей было взыскано 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходы на лечение на сумму в 7,5 тысячи рублей.