Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.38

EUR 72.84

3 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жительница Башкирии отсудила у гостиницы 200 тысяч рублей за сломанную ногу

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жительница Башкирии отсудила у гостиницы 200 тысяч рублей за сломанную ногу Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение Стерлитамакского горсуда о взыскании компенсации морального вреда с гостиницы «Восток». По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в марте прошлого года местная жительница, выходя из гостиницы, поскользнулась на обледеневшем крыльце и сломала ногу.

Женщина получила серьезную травму и около 5 месяцев находилась на больничном. Ей сделали сложную операцию, и до сих пор она проходит реабилитацию.

Пострадавшая написала претензию в адрес руководства гостиницы, которое отказалось от добровольной выплаты компенсации. Тогда женщина обратилась в суд.

«Причиной несчастного случая стала ненадлежащая работа организации по содержанию крыльца, в том числе по очистке ступеней от льда. По заключению прокурора, который ориентировал суд на восстановление прав гражданки, было вынесено решение об удовлетворении ее требований», — сообщили в прокуратуре РБ.

В пользу пострадавшей было взыскано 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходы на лечение на сумму в 7,5 тысячи рублей.

Теги: суд, прокуратура РБ, травма, компенсация
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Похолодание в Башкирии: на предстоящей неделе ожидаются заморозки, сильный ветер и грозы
Башгидрометцентр сообщает о похолодании в республике на предстоящей неделе. Температура воздуха начнет понижаться завтра, с понедельника 3 июня. Места
Стали известны подробности пропажи кассира из Салавата, похитившей миллионы
Стали известны новые обстоятельства таинственной пропажи кассира Луизы Хайруллиной, похитившей миллионы из местного филиала «Россельхозбанка». По инфо
В администрации Чекмагушевского района Башкирии прокомментировали «беспредел» на сабантуе
В деревне Старобаширово Чекмагушевского района Башкирии в прошедшие выходные прошел сабантуй. В соцсетях местный житель сообщил, что праздник понравился,
В Нефтекамске пассажиров перевозил пьяный водитель автобуса
В Нефтекамске задержан пьяный водитель автобуса. По информации республиканской Госавтоинспекции, 54-летний местный житель совершал 12 круг по маршруту
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть