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В Башкирии в связи с праздником Ураза-байрам изменяется расписание электричек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в связи с праздником Ураза-байрам изменяется расписание электричек Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщает, что в связи с праздником Ураза-байрам вносятся изменения в расписание пригородных поездов.

4 июня назначаются поезда:

— № 6431 Тавтиманово (отправление 05.42) – Уфа (прибытие 06.54)

— № 6433 Улу-Теляк (отпр. 06.01) – Уфа (приб. 07.48)

— № 6491 Уфа (отпр. 07.29) – Кандры (приб. 10.16)

— № 6851/6852 Уфа (отпр. 08.35) – Инзер (приб. 12.10)

— № 6904 Инзер (отпр. 09.01) – Белорецк (приб. 10.49)

— № 6907 Белорецк (отпр. 16.05) –Инзер (приб. 17.51).

4 июня отменяются поезда:

— № 6420 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.21),

— № 6460 Раевка (отпр. 06.07) – Уфа (приб. 08.21),

— № 6211 Шакша (отпр. 07.01) – Дема (приб. 07.42),

— № 6215 Шакша (отпр. 07.49) – Дема (приб. 08.32),

— № 6216 Дема (отпр. 16.51) – Шакша (приб. 17.32),

– № 6911/6912/6916 Уфа (отпр. 06.56) – Инзер — Белорецк (приб. 12.03),

— № 6915/6913/6914 Белорецк (отпр. 16.01) –Инзер — Уфа (приб. 21.15).

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК, а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании, с помощью мобильных приложений «РЖД пассажирам» и «Пригород». Время местное.

Теги: железная дорога, расписание электричек
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