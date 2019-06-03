В администрации Чекмагушевского района Башкирии прокомментировали «беспредел» на сабантуе

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Старобаширово Чекмагушевского района Башкирии в прошедшие выходные прошел сабантуй. В соцсетях местный житель сообщил, что праздник понравился, все было хорошо, кроме одного инцидента, который произошел на борьбе курэш.

«На борьбе курэш происходил беспредел! Судьей на борьбе был некий чемпион мира из Уфы. И он привёз своих ребят — спортсменов-борцов. Началась борьба. И эти спортсмены один за другим “завалили” всех, собрали все призы, а это большие телевизоры, пылесосы, газонокосилки и даже лошадь, и уехали в Уфу!», — рассказал очевидец.

Участнику сабантуя стало обидно за сельских жителей, оставшихся без победы и подарков.

«Ну как же так? Сабантуй — это праздник для сельчан, праздник окончания полевых работ! Мужики пахали, сеяли, работали! В итоге стояли и смотрели, как спортсмены забрали все призы и уехали! А как же было бы хорошо, если бы обычные мужички поборолись друг с другом, получили бы призы, обрадовали бы свои сельские семьи!», — подытожил он.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной информации в администрацию Чекмагушевского района.

«Я взял информацию от главы сельского поселения Марселя Хасанова. Там такая ситуация: да, на самом деле, был организован сабантуй и открытый турнир по борьбе курэш. Непосредственно, по борьбе курэш организатором и спонсором является Ахат Гарифуллин – уроженец села, местный парень, который проживает и работает на Севере. Для своего землячества решил организовать такой турнир», — прокомментировал управляющий делами местного муниципалитета Радик Амирханов.

Представитель администрации объяснил, почему был организован открытый турнир.

«В прошлом году был закрытый турнир – желающих было очень мало, так как курэш довольно таки специфический вид спорта, и поэтому из сельского поселения особо желающих нет. Тренером был чекмагушевский житель Рустам Зиякаев, он пригласил судью из Кушнаренковского района на помощь. Призы разыгрывались в четырех весовых категориях. По трем весовым категориям был открытый турнир, то есть могли участвовать все желающие. Одна весовая категория (четвертая – прим. автора ) специально была разыграна только для жителей сельского поселения – туда чужих не пускали. В этой весовой категории было всего два участника, оба – местные жители», — сообщил Радик Амирханов.

По его словам, победители распределились следующим образом:

Первая весовая категория — до 70 кг:

1 место – Янталин из Мелеуза – приз ЖК-телевизор и баран,

2 место – Камалиев из Уфы – автомойка,

3 место – Кудаяров из села Чекмагуш – (приз неизвестен, так как до судьи не дозвонились, — прим. автора).

Вторая весовая категория — до 85 кг:

1 место –Зулькарнаев из Уфы – ноутбук и баран,

2 место – Гузаиров из Уфы – холодильник,

3 место – Таюпов из Кушнаренково – пылесос.

Третья весовая категория — свыше 85 кг:

1 место – Поляков из Уфы – ноутбук и баран,

2 место – Исламов из Чекмагуша – холодильник,

3 место –Сакаев из Дюртюлей – пылесос.

Четвертая весовая категория — свыше 70 кг:

1 место — Батыргареев из села Староиксаново – газонокосилка и баран,

2 место — Валеев из села Ташкалмашево – мотопила.

Абсолютным чемпионом стал Дмитрий Поляков (Уфа) из третьей весовой категории – ему досталась лошадь.

Радик Амирханов объяснил, почему сложилась такая ситуация в этом году.

«Желающих участвовать в борьбе нет. Даже в закрытой игре участников с места было только два. Глава сельского поселения объяснил, что поэтому-то и решили организовать открытый турнир, так как в прошлом году на закрытом турнире призы не были разыграны. Объявление о предстоящем турнире, о сабантуе сельское поселение дало давно – и в нашей районной газете, и в других СМИ – приглашались к участию все желающие. Другие районы смотрят, мониторят и приезжают, — подытожил он. – Что касается того, участвовали ли в борьбе профессиональный спортсмены – мы не знаем, точно знаем, что наши участники – это местные жители, не профессионалы, насчет приезжих – такой информации нет».