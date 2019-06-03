Фото: vibor.rbsmi.ru В Башкирии пожарные спасли застрявшую в заборе косулю Фото: vibor.rbsmi.ru

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Салавате вечером 1 июня в местную пожарную охрану поступило сообщение о том, что в заборе, разделяющем городской стадион «Строитель» и Центральный парк культуры и отдыха, застряла косуля. Об этом пишет газета «Выбор».

Дежурный караул прибыл на указанное место и нашел животное. Косуля застряла в металлическом решетчатом заборе. Пожарные, «вооружившись» гидравлическим аварийно-спасательного инструментом, аккуратно достали косулю из западни и стреножили. Затем они погрузили ее в машину и привезли к подвесному мосту через Белую. Огнеборцы на руках перенесли через мост животное и освободили. Косуля убежала в лесополосу, а пожарным-спасателям аплодировали наблюдавшие за их поступком люди.