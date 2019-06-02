Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

МЧС Башкирии предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра.

По данным Башгидромета, с 20 часов 2 июня до 20 часов 3 июня местами на территории республики местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый 0-5м/с, днем юго-западный 5-10м/с, шквалистое усиление до 15-20м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, в северных и горных районах до 4°, днем 22-27 градусов. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее.

В Уфе ночью осадков не ожидается, днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь, порывы ветра до 18м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 градусов.