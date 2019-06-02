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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх-2020 из-за спортсмена из Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 из-за дела в отношении спортсмена из Башкирии, прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает The Sunday Times.

Данил Лысенко в прошлом году пропустил несколько допинг-тестов, предоставив поддельные документы о том, что был болен и не мог явиться на проверки. Исходя из этого The Sunday Times утверждает, что сборную России могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 из-за того, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики было в курсе предоставления поддельной документации спортсменом, которая могла бы скрыть допинговые нарушения с его стороны.Считается, что российский спортсмен — один из претендентов на завоевание золотой медали Игр в Токио.

Данил Лысенко – 22-летний российский спортсмен по прыжкам в высоту. Является Чемпионом мира в помещении 2018 года, Призером чемпионата мира 2017 года, Чемпионом России в помещении 2017, Чемпионом России 2018 года, мастером спорта международного класса.

Теги: Олимпийские игры-2020
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