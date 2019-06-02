На телеканале «Поехали!» стартуют показы двух проектов башкирских телевизионщиков

Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 2 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На телеканале «Поехали!» начали транслировать сразу два телепроекта башкирских телевизионщиков.

С мая 2019 года на телеканале выходит программа о путешествиях в поисках звуков «Звуки всюду». Формат проекта хорошо знаком башкирскому зрителю — акустические путешествия с трубадуром Русланом Фаршатовым с 2013 года с успехом выходили на телеканале БСТ и собрали главные теленаграды России. «Большой чемодан» получил премию «ТЭФИ-Регион» в номинациях «Режиссер программы» и «Развлекательная программа», премию «Голос Евразии» за лучшую работу ведущего. В мае 2015 года «Пятница!» выкупила исключительные права на показ 20 серий программы «Большой чемодан» в федеральном эфире, и вот теперь новый виток в истории уфимского проекта. В программе «Звуки всюду» появились нововведения. Теперь ведущий не только собирает звуки и изучает местную народную песню, но и объединяет всё в уникальный музыкальный трек.

«ТуЖур», так называется еще один проект Рустема Аднабаева и Руслана Фаршатова, ведущими которого стали выпускники Школы телевидения «ТЕЛЕШКО» — Илья Гордеев и Вова Капри. Идея проекта участвовала в финале конкурса «Питчинг идей» Всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион». Его суть заключается в следующем: каждую неделю шеф отправляет двух молодых журналистов на два дня далеко от Москвы со специальным заданием — снять сюжет о народном празднике. Он постоянно следит, чтобы ребята не отдыхали, а готовили материал. Что они, собственно, и делают. Иногда. Один из двух дней они превращают в выходной и проводят так, чтобы запомнить навсегда и забыть, что завтра работа. А второй день усердно снимают сюжет для телеканала. Команда уже отсняла праздник «Навруз» в Узбекистане, «Ысыах туймады» в Якутии, «Волочение колоды» в Латвии. Через неделю журналисты отправляются в Армению на Фестиваль стрижки овец, на Калыму на фестиваль старателей и в крохотную деревушку Никола-Ленивец Калужской области на знаменитый фестиваль «Архстояние».