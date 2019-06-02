В центре Уфы снесена старинная соборная мечеть

Фото: ЦДУМ России









Фото: ЦДУМ России

УФА, 2 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В центре Уфы снесли остатки здания шестой соборной мечети, сообщает Центральное духовное управление мусульман России.

Это была последняя мечеть в Уфе, построенная при Советской власти. Здание было возведено более 100 лет назад на средства семьи Байбиковых. Красивое деревянное двухэтажное здание с двумя минаретами было видно издалека, располагалось оно на самой высокой точке города — Лагерной горе (ныне ул. Проломная, 23/1). В 1934 году дом молитвы закрыли решением Горсовета, здание передали под культурно-просветительскую деятельность. Сначала в ней было размещено общежитие треста «Уфажилкоммунстрой» .В шестидесятые годы здание было перестроено под жилой дом.

В 1994 году началась борьба за возвращение мечети верующим, жильцов расселили. В 2014 году здание сгорело и бывшее культовое сооружение превратилось в руины.

ЦДУМ России приняло решение снести остатки дома и возвести на этом месте новую мечеть. Фундамент останется прежним — на его основе поднимутся стены и минареты нового мусульманского храма, уточняет управление.

Перед сносом исторического здания руководитель аппарата Центрального духовного управления мусульман России, председатель РДУМ РБ Мухаммад Таджутдинов произнес мечетную молитву. После этого экскаватор начал сносить строение.

﻿«Печально, что уходит в прошлое уфимская мечеть, открытие которой более века назад оказалось последним перед эпохой государственного атеизма и гонений на религию. Радостно, что у мусульман Уфы появится еще один Дом Всевышнего – возможно, благодарные потомки когда-нибудь назовут это событие историческим», — говорится в сообщении.