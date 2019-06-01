Фото: администрация Уфы В Уфе 1 июня открылся купальный сезон Фото: администрация Уфы

УФА, 1 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 1 июня открылся купальный сезон. В городе действуют семь официальных пляжей, обработанных от насекомых и паразитов, купальная зона которых проверена и очищена водолазами чрезвычайных служб. На этих пляжах будут дежурить спасатели. На реке Белой работают пляжи «Солнечный» и «Водник», на реке Уфе — «Берег солнца», «Сипайловские Сочи», «Песчаный», а также «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом.

Спасатели напоминают, что, несмотря на теплую погоду, спешить в воду не стоит – даже для недолгого купания она должна согреться как минимум до +17+19 градусов. Сегодня этому критерию соответствовала только река Дема: гидропост у деревни Бочкарёвка в Чишминском районе показал температуру воды +19 °С. Воды реки Белой в районе Монумента Дружбы прогрелась только до +15°С, Уфимки возле Шакши – до +14,4 °С.