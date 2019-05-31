В первый день лета в Башкирии ожидается гроза и порывистый ветер
УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии 1 июня прогнозируются грозы и ветер, порывы которого могут достигать до 14 м/с. Ночью и утром на трассах возможна дымка, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью будут варьироваться от 12 до 17 градусов, днем температура воздуха поднимется до +30 градусов.
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