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1 июня Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В первый день лета в Башкирии ожидается гроза и порывистый ветер

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 1 июня прогнозируются грозы и ветер, порывы которого могут достигать до 14 м/с. Ночью и утром на трассах возможна дымка, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью будут варьироваться от 12 до 17 градусов, днем температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Теги: прогноз погоды, Башкирия
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