Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.05 ↑

EUR 72.42 ↓

31 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вместо аварийного моста в Стерлитамак установят понтонный

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии вместо аварийного моста в Стерлитамак установят понтонный Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инженеры Центрального военного органа установят понтонный мост. Это запланировано для того, чтобы сохранить транспортное сообщение для 20 тысяч жителей. Решение принял командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Ляпин после обращения врио главы Башкирии Радия Хабирова и депутата Госдумы Алексея Изотова, сообщили в пресс-службе округа.

«Сегодня понтонные подразделения отдельной инженерной бригады приступили к совершению 140-километрового марша в район назначения. Мост станет коротким сообщением со Стерлитамаком для поселка Шахтау, а также для жителей Стерлитамакского и Ишимбайского районов», — отметили в пресс-службе ЦВО.

Также сообщается, что пока транспорт будет пересекать понтонный мост, основной, который находится в аварийном состоянии, компетентные службы смогут его отремонтировать.

Теги: понтонный мост, Стерлитамак, ЦВО
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии подозревается в убийстве своей 7-летней дочери
Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 7-летней девочки по статье «убийство малолетнего». В пресс-службе
В Уфе скончалась женщина, выпрыгнувшая из окна роддома
В Уфе скончалась женщина, выпрыгнувшая из окна роддома. Случай произошел 28 мая. 38-летняя женщина, находившаяся на 36-37 неделе беременности, выпрыгн
В Башкирии запретили продажу алкоголя на сабантуях, в День молодежи и 1 сентября
Сегодня депутаты Госсобрания республики приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя в дни проведения сабантуя в городах и селах Башкирии
В башкирском городе Туймазы откроется музей заслуженного тренера России Сергея Гимаева
В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в городе Туймазы, в универсальном спортивном ледовом комплексе «Туймазы-Арена» состоится благотворительный турнир по
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть