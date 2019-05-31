Фото: Олег Яровиков В Башкирии вместо аварийного моста в Стерлитамак установят понтонный Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инженеры Центрального военного органа установят понтонный мост. Это запланировано для того, чтобы сохранить транспортное сообщение для 20 тысяч жителей. Решение принял командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Ляпин после обращения врио главы Башкирии Радия Хабирова и депутата Госдумы Алексея Изотова, сообщили в пресс-службе округа.

«Сегодня понтонные подразделения отдельной инженерной бригады приступили к совершению 140-километрового марша в район назначения. Мост станет коротким сообщением со Стерлитамаком для поселка Шахтау, а также для жителей Стерлитамакского и Ишимбайского районов», — отметили в пресс-службе ЦВО.

Также сообщается, что пока транспорт будет пересекать понтонный мост, основной, который находится в аварийном состоянии, компетентные службы смогут его отремонтировать.