Фото: Булат Гайнетдинов Велоактивист Станислав Сырыгин предложил ввести на дорогах Башкирии концепцию Vision Zero Фото: Булат Гайнетдинов

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Учредитель Союза велосипедистов Башкирии, велоактивист Станислав Сырыгин предлагает в Уфе и Башкирии внедрить концепцию «нулевого травматизма» на дорогах Vision Zero.

«На дорогах России ежегодно погибают более 18 тысяч человек», — обратил он внимание присутствующих на проблему.

На первом стратегическом образовательном форуме «Велореспублика» Сырыгин рассказал, как это может быть реализовано. По его словам, в большинстве случаев изменения не требуют больших материальных затрат.

К примеру, обустройство островков безопасности для пешеходов, формирование разметкой тупого угла пересечения проезжей части и пешеходного перехода для большей обзорности.

Если говорить о новом строительстве велодорожек, то согласно концепции, пешеходные и велодорожки должны быть выше проезжей части, тогда для их пересечения автомобилю потребуется преодолевать препятствие, а значит, скорость движения будет низкой.

«В 2016 году министр транспорта декларировал об изменении транспортной парадигмы в городах. Сейчас в городах тотальное преимущество у автомобилей, затем у общественного транспорта, потом у пешеходов. Согласно новой парадигме, приоритет должен быть у пешеходов и велосипедистов, затем у общественного транспорта, затем у арендованного транспорта и только потом у личных автомобилей», — сообщил Станислав Сырыгин.

В целом велоактивист недоволен нынешней ситуацией с велоинфраструктурой в Уфе.

«Транспортных велодорожек в городе не более 10 километров — есть только одна, которая ведет от Инорса через Сипайлово до ВДНХ. Остальное — это разрозненные дорожки в парках и на улицах, которые не связаны между собой», — сказал Сырыгин.

При этом в европейских городах доля использования велосипедов доходит до 50 процентов.

«Экономическая эффективность велоинфраструктуры в городах и странах — значительна, имеет целый пакет преимуществ. Однако прорывы — от нулевого использования велосипедов горожанами до доли в десятки процентов происходят только по двум направлениям: создание велодорожек и организация общественной службы аренды велосипедов».