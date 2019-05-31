Лето-2019: Детский отдых в Башкирии в цифрах и фактах
Лето-2019: Детский отдых в Башкирии в цифрах и фактах Фото: Олег Яровиков
УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе 31 мая в медиацентре «Россия» ГТРК «Башкортостан» представители республиканского Министерства образования рассказали об организации летнего отдыха детей, приведя данные статистики и интересные факты. Агентство «Башинформ» подготовило подборку озвученных на пресс-конференции сведений.
- С 1 июня по 31 августа 2019 года основными формами отдыха будут охвачены 211 тысяч детей, а малозатратными — 359 тысяч.
- Детским отдыхом в Башкирии занимаются 2652 организации.
- В 2019 году на детский отдых выделено 1 млрд 833 млн 800 тысяч рублей. Это на 51 млн больше, чем в прошлом году. Деньги идут на организацию отдыха и оздоровление детей в загородных лагерях, санаторно-оздоровительных организациях, в центрах с дневным пребыванием — субсидии направляются в муниципалитеты на приобретение путевок детям. Здесь же — финансирование малозатратных форм отдыха и оздоровления: палаточные, профильные лагеря, многодневные походы и прочее. Тут же финансирование детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, из малоимущих семей.
- В общей сложности по Башкирии летом детей примут 1407 пришкольных, 109 загородных оздоровительных, 27 санаторных, 85 профильных лагерей, 37 лагерей палаточного типа, 986 лагерей труда и отдыха.
- В республике все детские лагеря прошли необходимые проверки и готовы к приему детей.
- Пять тысяч детей будут отдыхать за пределами Башкортостана — на Черном и Азовском морях.
- Средняя стоимость путевки в лагерь составила 17 тысяч 640 рублей. Это рекомендованная цена. 90% от стоимости возмещается детям, родители которых работают в бюджетных организациях и 50% — в коммерческих.
- У каждого лагеря есть тематические, профильные смены, которые являются своего рода их «фишкой». Впервые в республике будут действовать 85 профильных смен.
- Сейчас в лагеря выкупили 78 тысяч сертификатов на летний отдых.
- О безопасности. Есть четкие регламенты по перевозке детей, по пожарной безопасности, которым руководство лагерей следует. Заблаговременно проводятся в школах инструктажи, профилактические мероприятия. Заключены соглашения с частными охранными предприятиями. Территории лагерей находятся под видеонаблюдением.
- Более 31 тысячи работников будут трудиться на территории детских лагерей.
- Правильное питание. В детских лагерях пятиразовое питание четко регламентировано. Меню рассматривается медработниками, контролируется Роспотребнадзором.
- Традиционно, заявочная кампания на путевки начинается с сентября и продолжается до ноября.