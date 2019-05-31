Фото: https://360tv.ru/ Жительницы Башкирии просят подарочные комплекты для новорожденных как в Подмосковье Фото: https://360tv.ru/

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на встрече с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной жительницы Башкирии изъявили желание получать при выписке из роддома подарочные комплекты для новорожденных как в Подмосковье. Встреча с беременными пациентками Республиканского перинатального центра состоялась сегодня, 31 мая и была организована в преддверии Международного дня защиты детей.

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей ГД РФ Оксана Пушкина отметила, что добиться утверждения такого же губернаторского подарочного набора для новорожденных как в Подмосковье можно и в Башкирии.

﻿«Это инициатива должна быть вашего местного министра здравоохранения. Кроме того, все зависит от инициативы и настойчивости местных женских сообществ» — сказала депутат.

Отметим, на днях Министерство здравоохранения Московской области утвердило «детскую» корзину из 53 самых необходимых предметов для матери и новорожденного: одежда на первый год жизни, постельный комлект, предметы ухода для мамы и малыша, подушка для кормления,аптечка для новорожденного, молокоотсос с системой хранения грудного молока, игрушки и многое другое. До этого в роддомах опросили почти тысячу мам, которые рассказали, что хотели бы положить в подарочный набор. Учли мнения и ведущих акушеров и педиатров. Стоимость брендированной коробки «Я родился в Подмосковье» — 12 тысяч рублей. С 1 сентября ее начнут вручать каждой родильнице области.

Для сравнения, подарочный набор для новорожденного от государства в Башкирии состоит из 11 предметов и стоит 1180 рублей. В него входят: детский плед, уголок, ползунки, шапочка, кофточка и комбинезон из хлопка.

Оксана Пушкина предложила главному врачу перинатального центра Назиру Мингазову «прокачать» эту тему.

﻿«Я надеюсь на амбициозных руководителей, — добавила депутат».

Также на встрече была затронута проблема организации питания как в роддомах республики, так и в других медучреждениях. Причина, по большей части в переводе организации питания больных в систему аутсорсинга. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров пообещал взять этот вопрос на проработку.

﻿«Я считаю женщинам: беременным, матерям детей-инвалидов, многодетным необходимо объединяться в сообщества и поднимать все свои проблемы изнутри. Писать заявки, обращения, если что-то волнует. Потому что гражданское общество — это серьезная штука. К тому же, гаджеты сегодня позволяют выходить на связь с чиновниками напрямую, — сказала Оксана Пушкина. — Сегодня в России прописана целая программа 10-летия детства, куда вошло очень много. Цель наших поездок, как чиновников проверить неформально, как проходят те или иные мероприятия по ее реализации: где система не срабатывает, где ее слабые места, чтобы в дальнейшем заставить власть работать».

Также на мероприятии Благотворительный фонд «Особенные дети» рассказал о запуске новой акции «100 особенных детей к 100-летию Республики Башкортостан». Фонд занимается организацией помощи детям раннего возраста с тяжёлыми заболеваниями. В рамках акции организация намерена помочь 100 семьям, воспитывающих детей с особенностями в развитии. Сейчас ведется работа по привлечению к участию в акции предприятий республики и меценатов.