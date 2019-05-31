Фото: Олег Яровиков Когда Башкирия станет Клондайком, выборы главы, грандиозная кража – итоги недели Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Когда, по мнению Радия Хабирова, Башкирия станет Клондайком для малого бизнеса, громкое заявление президента Молдавии в Уфе, за что бывшего вице-президента Коллегии адвокатов приговорили к реальному сроку, как избежать «кризиса» имамов, реактивный огнемет на крыше дома, «сухие» сабантуи и сколько алкоголя продали в дни последнего звонка. Все главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

Уфа примет чемпионат мира

28 мая стало известно, что восемь российских городов примут чемпионат мира по волейболу в 2022 году. К проведению допущены Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября. По данным «Башинформа», ближайшие три года в Уфе построят волейбольный центр. Его проект на обсуждение вынес врио главы РБ. Он также рассказал о планах построить в Уфе международный центр спортивной борьбы.

Реактивный огнемет на крыше дома

В уфимском Затоне на крыше дома по улице Ахметова жильцы обнаружили предмет, похожий на гранатомет. Как сообщил ГТРК «Башкортостан» источник в экстренных службах, на место незамедлительно прибыли специалисты. Выяснилось, что находка – реактивный пехотный огнемет «Шмель». Оружие изъяли, сейчас с ним работают эксперты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Диалог с Молдавией

29 мая в Доме республики врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном. Лидеры республик обсуждали перспективы укрепления сотрудничества. «Считаю, что Ваш визит может открыть новую страницу в развитии экономических отношений между Башкортостаном и Республикой Молдова», — сказал Радий Хабиров. Как сообщает «Башинформ», Башкирия и Молдавия подписали несколько соглашений. «Я надеюсь, что после подписания этих соглашений нам удастся поднять уровень наших взаимоотношений», — сказал Додон. Он также пригласил Радия Хабирова на инвестфорум осенью.

Башкирия готова поставлять в Молдавию автобусы, троллейбусы и сельхозтехнику, заявил Хабиров. Также он отметил, что Башкортостану интересна продукция молдавских виноделов.

«Россия — стратегический партнер Молдовы и без нее нашей стране не выжить», — считает Игорь Додон. Он также заявил в Уфе, что распустит парламент своей страны, если он откажется от сотрудничества с Россией, и пообещал продолжить диалог с Башкирией осенью в Молдове.

«Ва-банк»: о грандиозной краже 20 миллионов

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в похищении более 20 млн из кассы банка по статье «присвоение в особо крупном размере». Инцидент произошел в Салавате в «Россельхозбанке», где подозреваемая работала кассиром. По данным «Башинформа», в конце рабочего дня женщина забрала более 20 млн рублей и скрылась с семьей на автомобиле. Кассир и две ее дочери объявлены в розыск.

Выборы главы

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября, решили депутаты Госсобрания 30 мая на пленарном заседании. Работу избирательных участков продлили на два часа — они будут открыты с 7 до 21 часа, уточнил «Башинформ». Также жители республики смогут голосовать в Москве на цифровых избирательных участках.

ЕТК и официальные маршруты

С 1 июля по поручению врио главы РБ в республике стартует проект по внедрению единой транспортной карты. Карта будет распространена на всех перевозчиков и позволит жителям воспользоваться единым платежным средством при оплате проезда. На следующем этапе проекта появится возможность воспользоваться картой по единому тарифу на различных видах транспорта, уточняет «Башинформ».

Как стало известно, в этом году города Башкирии получат 350 автобусов для перевозки пассажиров. Ранее Радий Хабиров поставил задачу к 1 сентября соединить все города и райцентры республики официальным маршрутом «Башавтотранса» вместо «опасных полулегальных извозчиков, которым люди вынуждены доверять свои жизни сейчас». Уфа получит 100 млн рублей на закупку и строительство 100 остановочных павильонов. Также в республике проведут мониторинг состояния автовокзалов.

Коровы раздора

Жители села Малотенькашево Нуримановского района разделились на два враждующих лагеря, передает БСТ. Причиной тому – пастбище. Прямо в центре села владельцы КРС оградили участок проволокой с электронапряжением. Однако другие жители деревни не готовы мириться с этим. Раньше водоем у подножия горы был местом для купания, здесь собирали ягоды. Теперь там коровы пачкают озеро, топчут траву. К тому же удары током могут нанести вред детям и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Местная власть утверждает, что участок документально отведен под выпас скота. Как отмечается, отступать не собираются ни владельцы коров, ни те, кто борется за эстетику и чистоту. Последние пишут письма в различные инстанции с просьбой избавить от соседства с коровами.

Бывшего вице-президента БРКА приговорили к реальному сроку

Кировский районный суд Уфы приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего зампредседателя Башкирской коллегии адвокатов Ромео Фарукшина. Он признан виновным в покушении на мошенничество и использовании поддельных документов, пишет «Коммерсантъ-Уфа». В апреле 2018 года Фарукшин получил через посредника 250 тыс. рублей за содействие в успешной сдаче адвокатского экзамена одним из претендентов. Второй эпизод обвинения касался предоставления в Минюст республики в 2008 году подложной трудовой книжки, в которую были внесены сведения о двухлетнем юридическом стаже работы Фарукшина. Благодаря этому он получил должность помощника мирового судьи в Салаватском районе.

Экс-мэр стал вице-премьером

27 мая бывшего главу Кумертау Бориса Беляева назначили и.о. вице-премьера правительства – министра ЖКХ Башкирии. Ранее занимавший эту должность Михаил Киреев будет курировать в правительстве вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС и Госкомитетом по юстиции, сообщил «Башинформ». Кумертау возглавил Олег Фролов. 23 мая он был назначен замглавы администрации города.

Выселить нельзя оставить

«Вся Уфа» узнала, что бывшие работники Института развития образования РБ не хотят возвращать комнаты в общежитии учреждению. Эти люди когда-то получили жилье от БИРО, где работали, но сейчас трудятся в других местах. К примеру, Ираида Гемакаева, проживающая с семьей в общежитии, много лет проработала уборщицей в ИРО. В прошлом году руководство ИРО перевело её в клининговую компанию и попросило освободить комнату. Таких людей около сотни. «Из 156 комнат в 79 проживают люди, не имеющие никакого отношения к институту», — сообщила ректор ИРО Гульназ Шафикова. Но люди считают выселение незаконным, говорят: «мы живем здесь давно и платим исправно». Если они не освободят жилища добровольно, сотрудники института будут вынуждены привлечь правоохранителей, отмечается на телеканале.

Башкирия станет Клондайком для малого бизнеса

Об этом врио главы РБ Радий Хабиров сообщил во время диалога с предпринимателями, который прошел в центре «Мой бизнес» в Уфе. Малый и средний бизнес сегодня является одним из главных драйверов экономики Башкортостана, именно в них руководитель республики видит будущее региона, сообщает «Башинформ». «Моя задача – приложить максимум усилий для того, чтобы вам было комфортно работать», — сказал Хабиров. По его словам, через год-два Башкирия станет Клондайком для малого бизнеса, но для этого власть должна создать комфортную среду. «Я романтик и верю, что власть должна быть нравственной и что мне удастся создать для бизнеса комфортную инфраструктуру», — сказал врио главы Башкирии.

25 мая в Уфе по улице Мира, 14 открылся центр для предпринимателей «Мой бизнес» и бизнес-инкубатор «Фабрика будущего». В центре будет сосредоточена вся информация о поддержке предпринимательства.

С 1 июля в районах введут должность замглавы администрации по предпринимательству. «Появится человек, который понимает проблемы бизнеса и способен продавливать необходимые решения», — отметил Хабиров. Необоснованные проверки бизнеса будут разбирать на специальной комиссии.

Как избежать «кризиса» имамов?

В мечети села Новый Актанышбаш прошла встреча имам-хатибов Краснокамского мухтасибата с врио главы района Рустамом Мусиным, пишет газета «Краснокамские зори». По словам имам-мухтасиба Рафаэля Ахмадишина, в районе 20 мусульманских общин. Почти во всех утверждены имам-хатибы. Однако, как отметил Ахмадишин, 10 имам-хатибов старше 65 лет, а шесть имам-хатибов — старше 75 лет. Если они по состоянию здоровья уйдут со своих должностей, заменить их некому. Поэтому в ближайшие три-четыре года в районе может случиться кризис имамов. Чтобы избежать этого, надо решить вопросы зарплаты и жилья для имам-хатибов. Иначе молодёжь на эту работу не пойдет, отмечают в газете.

Туганлык

В Уфе завершился VII Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык», он проходил с 23 по 30 мая. Главный приз получил спектакль «Таганок» по повести Мустая Карима Башдрамтеатра Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Приз «Лучшая режиссура» завоевал Айдар Заббаров – за спектакль «И это жизнь?..» Татарского академтеатра имени Г. Камала. «Лучший музыкальный спектакль» — «Чадаган» Национального музыкально-драматического театра Тывы. Всего ведущие театральные коллективы из пяти стран и шести регионов России показали 13 спектаклей. Следующий фестиваль планируется провести в 2021 году. Впервые он прошел в Уфе в 1991 году по инициативе Михаила Ульянова, сообщил «Башинформ».

Безалкогольные сабантуи, дни молодежи и 1 сентября

30 мая депутаты Госсобрания приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя в дни сабантуя в Башкирии. Спиртные напитки также запрещено продавать в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября). На три часа увеличен действующий запрет на продажу алкоголя — с 22 до 10 часов, уточняет «Башинформ». С инициативой праздновать сабантуи без алкоголя выступил врио главы РБ.

Между тем стало известно, что, несмотря на действующий запрет на продажу алкоголя в день последнего звонка, 23 мая в 126 магазинах республики продано 769 бутылок алкоголя. 25 мая в 47 магазинах реализовано 154 бутылки. Ко всем нарушителям будут приняты меры реагирования.