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Работница АО «Транснефть – Урал» признана лучшим экологом Башкортостана

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ОБЩЕСТВО
Фото: АО «Транснефть – Урал» и ЧОУ «Межотраслевой институт»

Работница АО «Транснефть – Урал» признана лучшим экологом Башкортостана Фото: АО «Транснефть – Урал» и ЧОУ «Межотраслевой институт»

УФА, 01 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инженер по охране окружающей среды АО «Транснефть – Урал» Ольга Сандыбаева стала победителем X Республиканского конкурса «Лучший специалист по экологической безопасности – 2019». Конкурс был приурочен к Всемирному Дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Организаторами конкурса выступили ЧОУ «Межотраслевой институт» совместно с Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан и региональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Конкурс проводится для привлечения внимания работников к вопросам охраны окружающей среды, повышения качества и эффективности работы служб предприятия в области обеспечения экологической безопасности, а также для определения предприятий, на которых наилучшим образом организована работа экологических служб и пропаганда их положительного опыта.

В программу конкурса вошли как практические, так и теоретические задания, что позволило определить уровень подготовки и степень компетентности участников. После прохождения всех этапов конкурса и подведения итогов победителем была признана представитель АО «Транснефть – Урал», инженер по охране окружающей среды (эколог) Ольга Сандыбаева.

Победа в региональном конкурсе – не первый ее успех. В декабре 2017 года Ольга Сандыбаева стала обладателем диплома I Всероссийского конкурса «Лучший специалист по экологической безопасности России – 2017», участие в котором принимали более 150 участников из 28 регионов России, и была признана лучшим специалистом по экологической безопасности Азиатской территории России – 2017.

В 2018 году представитель АО «Транснефть – Урал», инженер службы экологической безопасности и рационального природопользования Ляйсан Туктамышева, заняла в республиканском конкурсе III место, а также стала победителем в номинации «За лучший результат среди организаций в области транспортирования по трубопроводам нефти и нефтепродуктов».

АО «Транснефть – Урал» ведет активную природоохранную деятельность, постоянно снижает воздействие на окружающую среду. Система экологического менеджмента предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO14001:2004.

Теги: транснефть
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