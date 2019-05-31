Фото: Булат Гайнетдинов В Башкирии покупателям велосипедов будут вручать памятки по правилам дорожного движения Фото: Булат Гайнетдинов

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии покупателям велосипедов будут вручать памятки по правилам дорожного движения. Такую инициативу предложил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в ходе первого стратегического образовательного форума «Велореспублика», который состоялся в Уфе 31 мая.

«Памятки будут распространяться в магазинах, где продают велосипеды, и все покупатели, приобретающие велосипед, смогут освежить в памяти правила дорожного движения», — сказал Динар Гильмутдинов.

Он сообщил также, что с начала 2019 года на дорогах Башкирии погибли 144 человека, кроме того, увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов.