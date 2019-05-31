Фото: Булат Гайнетдинов В Уфе проект транспортной велодорожки будет пересмотрен Фото: Булат Гайнетдинов

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Проект кольцевой транспортной велодорожки, которая соединит все районы Уфы, будет пересмотрен и скорректирован. Об этом стало известно на первом стратегическом образовательном республиканском форуме «Велореспублика».

В 2015 году специалисты компании «Генпроект» разработали проект велодорожки длиной 68 километров 151 метр. Объем строительно-монтажных работ составил 437 млн рублей.

В настоящее время Управление коммунального хозяйства администрации Уфы заказало корректировку проекта, осенью ожидается проведение государственной экспертизы. Реализация проекта планируется с начала 2020 года.