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31 мая Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ректор УГНТУ принял участие в I Форуме ректоров университетов Вьетнама и России в Ханое

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

2019 год объявлен перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Первым и одним из самых значимых мероприятий «Года...» стал Форум ректоров российских и вьетнамских университетов, прошедший 28 мая в Ханое на базе Университета экономики и народного хозяйства. Главная цель форума – содействие расширению научно-образовательного сотрудничества двух стран, сохранение и развитие единого гуманитарного пространства.

В работе форума приняли участие ректоры и проректоры 29 российских и 35 вьетнамских университетов.

Уфимский государственный нефтяной технический университет на форуме представлял ректор Рамиль Бахтизин. Он выступил с докладом, в котором описал широкие перспективы и возможности, которые открываются перед УГНТУ и вьетнамскими вузами благодаря их взаимному сотрудничеству.

В рамках деловой программы Форума было подписано соглашение о сотрудничестве УГНТУ и Политехнического университета города Хошимин. Также состоялась деловая встреча с проректором университета Петровьетнам, с которым у УГНТУ уже подписано соглашение о сотрудничестве.

Теги: УГНТУ
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