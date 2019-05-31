Ректор УГНТУ принял участие в I Форуме ректоров университетов Вьетнама и России в Ханое

Фото: УГНТУ







Фото: УГНТУ

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

2019 год объявлен перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Первым и одним из самых значимых мероприятий «Года...» стал Форум ректоров российских и вьетнамских университетов, прошедший 28 мая в Ханое на базе Университета экономики и народного хозяйства. Главная цель форума – содействие расширению научно-образовательного сотрудничества двух стран, сохранение и развитие единого гуманитарного пространства.

В работе форума приняли участие ректоры и проректоры 29 российских и 35 вьетнамских университетов.

Уфимский государственный нефтяной технический университет на форуме представлял ректор Рамиль Бахтизин. Он выступил с докладом, в котором описал широкие перспективы и возможности, которые открываются перед УГНТУ и вьетнамскими вузами благодаря их взаимному сотрудничеству.

В рамках деловой программы Форума было подписано соглашение о сотрудничестве УГНТУ и Политехнического университета города Хошимин. Также состоялась деловая встреча с проректором университета Петровьетнам, с которым у УГНТУ уже подписано соглашение о сотрудничестве.