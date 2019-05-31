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31 мая Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе из поликлиники эвакуировали пациентов и сотрудников из-за запаха газа

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе из поликлиники эвакуировали пациентов и сотрудников из-за запаха газа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на номер «112» позвонили сотрудники филиала поликлиники №43, расположенной на улице Жукова, 3/1, и сообщили о сильном запахе газа.

«Выяснилось, что в магазин автотоваров «Ладья», который расположен в том же здании, что и поликлиника, пришли представители компании по продаже газовых приборов. Они стали предлагать свою продукцию. Для наглядности они решили продемонстрировать портативный газовый аппарат, но неправильно подсоединили трубки, что привело к утечке газа», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Представители компании самостоятельно, до приезда аварийной газовой службы, ликвидировали утечку.

«Сотрудники поликлиники и пациенты эвакуировались из здания поликлиники и вернулись только после того, как аварийная бригада газовой службы проверила здание и подтвердила отсутствие утечки газа. В результате инцидента никто не пострадал», — пояснили в ведомстве.

Теги: УГЗ по Уфе, эвакуация
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