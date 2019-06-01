В Уфе опубликован график отключения горячей воды на следующей неделе
В Уфе опубликован график отключения горячей воды на следующей неделе Фото: Ксения Калинина
УФА, 1 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 5 по 11 июня.
Как сообщили на предприятии, на следующей неделе без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
ул.Невского, 3, 5, 5/1, 4, 6, 6/1, 7, 9, 8, 10, 11;
ул.Первомайская, 26, 28, 28а, 30, 30а , 27, 29, 31, 33, 32, 34, 36, 38, 40, 35, 37, 39, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 50/1, 52, 56, 58, 58/1, 58/2, 49, 51, 53, 53а, 55;
ул.40 лет Октября, 2, 4, 4а, 6, 8;
ул.Гончарова,13;
ул.Интернациональная, 63, 63а, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 93, 95, 95/1;
ул.Победы, 3/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 11, 12, 12/1, 20, 29, 33, 35;
ул.Архитектурная, 1, 3, 2, 4, 5, 5а, 8, 10, 14, 18, 20;
ул.Шумавцова, 1, 11,13, 19, 21, 23;
ул.Маяковского, 4, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 16, 21, 24;
ул.Нежинская, 8, 10, 12, 14, 16, 37, 39, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44;
ул.Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 15, 20, 24, 26, 36, 44, 46;
ул.Спартака, 13
Шкаповский переулок, 1, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а;
ул.Калинина, 12, 13, 14, 15, 36, 16, 18, 17, 19, 20, 27, 51, 54;
ул.Кольцевая, 50, 54, 56, 91, 89, 72, 76, 78;
ул.Репина, 4, 5, 5а, 6, 8;
ул.Боткина, 3, 5, 7;
ул.Рыбакова, 9;
ул.Мира, 3, 4, 8, 12, 16;
ул.Интернациональная, 1, 13/1, 15/1, 19/1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
ул.С.Двинская, 10, 20, 20/3;
ул.Комарова, 8;
ул.Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 17, 18, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 25/1, 24/3, 24/4, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 32, 36, 36/1, 37, 35, 35/2, 39, 41, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 44;
ул.Сипайловская, 10, 12/2, 12/1;
ул.Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/9, 2/7, 2/8, 2/6, 2/10, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 4/1, 4/4, 6, 8, 11а,б,в,г,д, 13, 15, 17,17а,б,в,г,д, 18, 21, 23, 5, 5/1, 7, 9, 11/2, 22, 20, 26, 24;
ул.Гагарина, 1, 1/2 , 3, 5, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 17, 16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 19, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 33, 35, 37, 36, 36/1, 40, 38, 39/1, 43/2, 37/2, 41/3, 43, 43/1, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 45, 45/1, 47, 49, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 51, 53, 57/2, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 74/2, 74, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 66/2, 68, 72, 72/2;
ул.Рыльского, 4, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 2, 8, 12, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11, 13, 21/3, 22, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19,17, 21/2, 25/1, 31, 25/2, 30, 18, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28;
ул.Королева, 1, 3, 7, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 8,10, 10/1, 10/5, 6, 6/3, 10/2, 10/3, 10/4, 12,12/1, 4/2, 10/6, 10/7, 18, 22, 26, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 30, 30/1, 30/2, 33, 35;
ул.Набережная, 1/1,1/2,1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/2 (секция А,Б), 11/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 69, 69/1, 71, 49, 51, 55, 57, 61, 65, 63, 67, 47, 45/1, 45/2, 25, 27, 37, 37/1, 29/2, 39/3, 41/1, 39/1, 43/1, 41/2, 39/2, 39, 43, 41, 45, 45/3, 47/1, 45/4;
ул.Ковшовой, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 4, 6, 6/1, 8, 10;
ул.Новоженова, 7, 7/1, 9/1;
ул.Руставели, 4а;
ул.Адм.Макарова, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5;
ул.Т.Янаби, 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71;
ул.С.Богородская, 11, 11а, 13а, 13, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 45/1;
ул.Глинки, 5, 7, 9, 11;
ул.Ферина, 1, 1а, 3, 4, 1/1, 1/2, 1/3, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 9, 9/1, 17, 17/1, 19/1, 21;
ул.Петрозаводская, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а;
ул.Фурманова, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23;
ул.Мишкинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12а;
Индустриальное шоссе, 123, 125;
ул.Байкальская, 100, 103, 105, 108, 110, 111, 126, 127, 128;
ул.Фадеева, 7;
ул.Новоселов, 6, 10;
ул.Транспортная, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1, 34, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52/2, 52, 52/1, 52/3, 52/4;
ул.Т.Янаби, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 4, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2, 57, 59, 59/1, 61, 63;
ул.Мушникова, 2, 2/1, 4, 10, 20, 1 , 1/1, 3, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 11, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15, 15/1, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 27, 28;
ул.Баландина, 2, 4, 4/1, 9, 11;
ул.Ферина, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1,12, 14, 16, 17/2, 18, 19/3, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28, 31, 33;
ул.Лесунова, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10/1;
ул.Фр.бригад, 3, 5, 7, 9, 11;
Набережная Моторостроителей, 13, 15А, 15Б, 17;