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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии призывают пройти «Миллион шагов»

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане дан старт международной акции «Миллион шагов». Основная цель инициативы — вовлечение пациентов с болезнью Бехтерева и членов их семей в занятия двигательной активностью и повышение осведомленности населения о первичных симптомах данного заболевания, необходимых мерах профилактики и важности ранней диагностики.

Как говорят специалисты, ходьба положительно влияет на организм каждого человека: нормализует давление, дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий. А у пациентов с таким серьезным заболеванием, как болезнь Бехтерева, которое характеризуется сильной болью в суставах и позвоночнике, снижением их гибкости, в процессе ходьбы активно вырабатываются собственные противовоспалительные гормоны, тем самым способствуя снижению боли в области спины, улучшению подвижности позвоночника и суставов.

«Именно поэтому ключевая задача акции «Миллион шагов» заключается в том, чтобы каждый участник ежедневно проходил по 10 000 шагов, что является частой рекомендацией в самых разных научных и медицинских источниках. Таким образом, за 100 дней каждый сможет пройти свой миллион шагов на пути к ответственному отношению к своему здоровью», — говорят организаторы акции.

Россия во второй раз принимает участие в международной акции «Миллион шагов». В прошлом году, по совокупным показателям, активистам удалось преодолеть четверть дистанции от Земли до Луны равное 158 523 170 шагов или 107 650 км, а победителем стала команда из Северо-Западного федерального округа со средним количеством шагов 83 403 и общим итогом в 22 499 919 шагов (14 885 км).

В этом году свой миллион шагов также попытаются пройти участники из Башкортостана. Акция продлится до 30 сентября.

Теги: здравоохранение, зож
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