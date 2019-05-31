В Уфе в День защиты детей закроют улицу Заки Валиди

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в Международный день защиты детей закроют улицу Заки Валиди. Будет перекрыт участок от улицы Мажита Гафури до улицы Аксакова. Как сообщили в мэрии, ограничение вводится с 8.00 часов до 15.00 часов 1 июня.

Причина — обеспечение безопасности участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.