Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.05 ↑

EUR 72.42 ↓

31 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе в День защиты детей закроют улицу Заки Валиди

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в Международный день защиты детей закроют улицу Заки Валиди. Будет перекрыт участок от улицы Мажита Гафури до улицы Аксакова. Как сообщили в мэрии, ограничение вводится с 8.00 часов до 15.00 часов 1 июня.

Причина — обеспечение безопасности участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.

Теги: закрытие дорог
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии подозревается в убийстве своей 7-летней дочери
Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 7-летней девочки по статье «убийство малолетнего». В пресс-службе
В Башкирии запретили продажу алкоголя на сабантуях, в День молодежи и 1 сентября
Сегодня депутаты Госсобрания республики приняли закон, направленный на ограничение продажи алкоголя в дни проведения сабантуя в городах и селах Башкирии
В Уфе скончалась женщина, выпрыгнувшая из окна роддома
В Уфе скончалась женщина, выпрыгнувшая из окна роддома. Случай произошел 28 мая. 38-летняя женщина, находившаяся на 36-37 неделе беременности, выпрыгн
В башкирском городе Туймазы откроется музей заслуженного тренера России Сергея Гимаева
В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в городе Туймазы, в универсальном спортивном ледовом комплексе «Туймазы-Арена» состоится благотворительный турнир по
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть