Фото: Булат Гайнетдинов В Башкирии на развитие велоинфраструктуры могут направить до 700 млн рублей Фото: Булат Гайнетдинов

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии на реализацию республиканской программы по развитию велоинфраструктуры планируют направить до 700 млн рублей. О разработке программы сообщил заместитель председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин на первом стратегическом образовательном форуме «Велореспублика», который состоялся в Уфе 31 мая.

«В настоящее время программа находится в разработке, срок ее реализации планируется на 2019-2022 годы. В Госкомтрансе проанализировали потребности в велоинфраструктуре крупных городов — Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского, а также райцентров. Потребуется построить 65 километров велодорожек, ориентировочно на эти цели необходимо 535 млн рублей», — сообщил Азат Калимуллин.