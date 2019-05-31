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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Следователи Башкирии взялись за дело о привлечении инвалида к штрафу за нескошенную траву

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео

Следователи Башкирии взялись за дело о привлечении инвалида к штрафу за нескошенную траву Фото: стоп-кадр видео

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Следственный комитет проводит проверку по факту привлечения к штрафу за нескошенную траву инвалида-колясочника. Представителей администрации села Казанка подозревают в превышении должностных полномочий.

Установлено, что 17 апреля текущего года чиновники составили протокол об административном правонарушении в отношении местного жителя с ограниченными физическими возможностями — 65-летнего Виктора Ананьева. Якобы у дома одинокого мужчины не скошена трава, и это может привести к пожару. Пожилой мужчина имеет тяжелые увечья, после произошедшего с ним несчастного случая у него нет руки и обеих ног. По состоянию здоровья он физически не может скосить бурьян. К тому же живет один и помочь ему некому. Однако штраф на сумму 500 рублей ему был выписан.

После публикаций об этом в СМИ своё решение чиновники пересмотрели, штраф отменили. Траву помогли скосить соседи.

Как сообщало ранее агентство, над такими же, как Виктор Ананьев, одинокими жителями района с ограниченными возможностями здоровья взяли шефство представители партии «Единая Россия». В муниципалитете к одинокому инвалиду пообещали прикрепить соцработника.

Тем не менее, следователи намерены дать оценку правомерности действиям местных чиновников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СКР по РБ.

Теги: СКР по РБ, проверка, инвалид
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