Фото: Уфимский планетарий Жители Башкирии смогут увидеть взрывающиеся метеоры Фото: Уфимский планетарий

УФА, 31 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток «Июньские боотиды». Это не совсем обычный поток и ведет себя непредсказуемо. Чаще всего активность потока очень низкая: 1-2 метеора в час, но несколько раз наблюдались всплески активности — до 100 метеоров в час.

«По описанию наблюдателей, «Июньские Боотиды» медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета», — рассказали в Уфимском планетарии.

Светлые июньские ночи не совсем благоприятствуют наблюдению метеоров, а в ночь максимума «Июньских Боотид» — с 27 по 28 июня — наблюдениям помешает полная Луна. Она взойдет в два часа ночи.

«Созвездие Волопаса, в котором находится радиант потока, вечером будет высоко над горизонтом на юге, после полуночи — на юго-западе. Как и всегда, наблюдать метеоры лучше всего за городом, где нет засветки неба уличным освещением», — посоветовали в планетарии.