В Уфе автомобиль попал в асфальтобетонную «ловушку»
В Уфе автомобиль попал в асфальтобетонную «ловушку» Фото: БашДТП
УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
В социальных сетях распространили фотографию автомобильного инцидента. В Уфе колесо иномарки попало в «залатанную яму». Асфальтобетонная смесь намоталась на заднее колесо.
Владелец автомобиля отметила, что ей нанесен материальный ущерб. Восстанавливать покрышки, скорее всего, придется за свой счет.
В мэрии пока не прокомментировали данную ситуацию.