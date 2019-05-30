Фото: ИА «Башинформ» 84 пассажира не смогли улететь из Уфы в Москву Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Авиакомпания «Аэрофлот» сегодня вновь отменила рейс в Уфу SU-1231. Самолет должен был отправиться из аэропорта «Шереметьево» в столицу Башкирии в 14.30, однако воздушное судно так и не взлетело. Причины отмены рейсов авиакомпания не называет.

На обратный рейс из Уфы было куплено 84 билета. Всех пассажиров в оперативном порядке оповестили об отмене вылета. Производится переоформление на другие рейсы авиакомпании «Аэрофлот».

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», сегодня «Аэрофлот» отменил еще один рейс Москва-Уфа-Москва.