Фото: Оперативный штаб в РБ | Видео: Оперативный штаб в РБ В Башкирии на базе вертолетного завода спецслужбы обезвредили условных террористов Фото: Оперативный штаб в РБ | Видео: Оперативный штаб в РБ

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Оперативный штаб в Башкортостане 30 мая провел учения по обезвреживанию террористов, освобождению заложников и предотвращению террористического акта на критически важном объекте региона – на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия, где производят вертолеты.

По легенде, на территорию летно-испытательной станции КумАПП проникла вооруженная автоматами группа неустановленных лиц и захватила в заложники персонал предприятия.

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, после поступления информации о случившемся, к месту происшествия были направлены силы и средства региональных подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

Оперативный штаб в РБ организовал координацию служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка. На территории Уфимского района начальник УФСБ России по РБ ввел режим контртеррористической операции.

Во время переговоров «террористы» отказались освободить «заложников», угрожая их убить. Когда «преступники» отказались от дальнейших переговоров, а также из-за повышенной угрозой жизни «заложников», руководитель контртеррористической операции принял решение о проведении штурма.

«В результате боевого мероприятия «террористы» и их пособники были нейтрализованы, «заложники» освобождены. На практике были отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, методики организации и проведения контртеррористической операции, — пояснили в ведомстве. — Руководством Оперативного штаба в РБ – начальником Управления ФСБ России по РБ Юрием Серышевым отмечена готовность правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом».