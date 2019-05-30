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30 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Куйбышевская ЖД отменила дневной экспресс Саратов-Самара-Уфа

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

1 июня в последний путь отправится дневной экспресс Саратов-Самара-Уфа. Об этом сообщает «Версия-Саратов». Руководство Куйбышевской железной дороги объяснило отмену поезда недостаточным спросом на данную перевозку и «оптимизацией». Государственный перевозчик предложил пассажирам пользоваться обычными поездами.

Напомним, дневной экспресс выезжал из Саратова в 7 утра и прибывал в столицу Башкирии в 10 часов вечера. Тем самым пассажирам не было необходимости ночевать в поезде.

Теги: Саратов-Самара-Уфа, дневной экспресс
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