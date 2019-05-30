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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ОНФ просит прокуратуру провести проверку продажи части сквера в Благовещенске

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В Башкирии ОНФ просит прокуратуру провести проверку продажи части сквера в Благовещенске Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты ОНФ в Башкортостане обратились в республиканскую прокуратуру с просьбой проверить законность продажи земельного участка в центре Благовещенска. Администрацией города из общей площади сквера, которая составляет 1,5 тысячи кв. метров, был выведен участок площадью 651 кв. м, расположенный в самом центре зеленой зоны, и продан за 305 тыс. рублей. Хотя его кадастровая стоимость, по данным Росреестра, составляет более 4 млн рублей. При этом фамилия, имя и отчество кадастрового инженера, ставившего участок на учет, полностью совпадает с данными покупателя, на которого оформлен договор купли-продажи.

«Сейчас по всей стране создаются «зеленые щиты», жители стараются сохранить каждое деревце, организовывают массовые акции по посадке аллей и скверов. А в Благовещенске ответственные лица решили, что очередной торговый объект гораздо важнее зеленой зоны, где не один десяток лет растут ели, березы и липы. Вызывают вопросы и некоторые детали этой сделки. Почему администрация пошла на то, чтобы вычленить для продажи из общей площади участок в центре сквера? Учитывалось ли мнение горожан о том, что они хотят видеть на этом месте? Какова роль кадастрового инженера, чье имя стоит в кадастровом паспорте, и его полного тезки, который теперь является собственником части сквера? Вопросов очень много. Надеемся, что прокуратура разберется в них и примет решение о законности продажи городского сквера», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Денис Мусин.

Теги: ОНФ
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