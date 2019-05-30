Фото: ИА «Башинформ» Проект УГАТУ победил в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

30 мая Министерство науки и высшего образования РФ обнародовало протокол заседания комиссии по конкурсному отбору крупных проектов для проведения фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым президиумом Российской академии наук.

Определены 15 ведущих российских вузов, чьи заявки рекомендованы к финансированию. Среди них – Уфимский государственный авиационный технический университет, единственный вуз Башкортостана в этом перечне. В перечень министерства вошел его проект «Исследование новых принципов создания, формирования обобщенной теории, разработка и исследование новых перспективных электромеханических преобразователей энергии мирового уровня с повышенной эффективностью и минимальными удельными характеристиками».

Отметим, что среди вузов-победителей, в основном, федеральные и национально-исследовательские университеты страны. Несмотря на то, что УГАТУ пока не является таковым, он стабильно демонстрирует свой высокий научный и образовательный потенциал, занимая достойные позиции в российских и международных рейтингах и конкурсах.

Авиационный университет выполняет большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам крупных отечественных предприятий и холдингов, создавая перспективные технологии и изделия, внедряющиеся в реальный сектор экономики страны. При этом ученые вуза ведут фундаментальные исследования мирового уровня. Так, получивший поддержку Минобрнауки РФ проект призван решить многие теоретические и практические вопросы по созданию электрического самолета.