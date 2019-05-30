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30 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В московском «Шатре Рамадана» прошел день Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

29 мая в рамках Московского ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» на Поклонной горе при Мемориальной мечети прошёл вечер Республики Башкортостан.

«Шатер Рамадана» – ежегодная культурно-благотворительная акция, организуемая Советом муфтиев России и Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Правительства Москвы. Свои вечера в течение 30 дней месяца Рамадан здесь проводят исламское духовенство субъектов Российской Федерации, республик Средней Азии.

На вечер Башкортостана были приглашены видные политики, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, деятели культуры и искусства, известные ученые родом из Башкортостана или те, чья судьба, деятельность связаны с нашей республикой. Среди гостей вечера было немало башкирских земляков, которые пришли семьями, с детьми.

Торжество началось с чтения Священного Корана. Чтение сур на арабском языке доверили юной уфимке Марьям – победительнице межрегионального конкурса чтецов Корана.

В программе благотворительного вечера были концертные номера, познавательные видеоролики, в том числе о Башкортостане, отмечающем в этом году 100-летие автономии.

По словам гостей, участие в Шатре Рамадана для республики стало ярким и удачным. Своим творчеством порадовали зрителей деятели искусств РБ и этно-группа «Йатаган».

После захода солнца всем присутствующим был предложен праздничный ифтар-меджлис.

﻿«В этом году для республики место в графике благотворительных вечеров удалось найти только при непосредственном участии врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и Духовного управления мусульман РБ, — отметил председатель управления Айнур Биргалин. — Это еще раз доказывает, что власти республики делают все возможное для развития и процветания граждан».
По словам депутата Государственной Думы РФ от Башкортостана Рамзиля Ишсарина, «Шатер Рамадана» не только объединяет москвичей, но и помогает всем лучше узнать многообразие культуры нашей страны.

﻿«То, что мы разделяем друг с другом наши праздники, еще раз говорит о том, что в России сложилась особая, очень добрая практика мирной, совместной жизни людей разных религий», — отметил депутат.
Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, Министерство культуры республики, Полномочное представительство РБ при Президенте РФ.

Теги: Рамадан, ислам, религия
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