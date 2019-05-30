Президент Молдовы Игорь Додон стал почетным доктором Башкирского госуниверситета
Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Президент Молдовы Игорь Додон стал почетным доктором Башкирского госуниверситета. Такое решение принял ученый совет вуза.
Торжественное вручение звания состоялось 30 мая после встречи со студентами.
Студенты учебных заведений интересовались перспективами реализации совместных экономических проектов, вопросами культурного обмена, развития туризма, а также статусом русского языка в Молдавии.
Напомним, президент Молдовы находится в Башкирии с рабочим визитом.
29 мая в Доме республики врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном. Лидеры двух республик обсуждали перспективы укрепления торгово-экономического и культурного сотрудничества. Вместе с ним в Уфу прилетели представители четырех регионов с инициативой подписания соглашений.