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30 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии уменьшается количество здоровых детей

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Башкирии в 2016 году было 215 тысяч здоровых детей, а в 2018 их уже стало чуть более 186 тысяч. Эти цифры на заседании Госсобрания республики привела уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова. В республике, по ее словам, растет и число детей-инвалидов.

«Если в 2015 году их было 14 559, то в прошлом году стало на 2 тысячи детей-инвалидов больше. Башкирия в прошлом году заняла 4 место в Приволжском федеральном округе по количеству суицидов среди детей», — доложила депутатам Милана Скоробогатова.

Детский омбудсмен рассказала, что в республике уделяется большое внимание социальной защите детей–сирот, которых в Башкирии проживает около 13 тысяч. 70 процентов из них относятся к категории социальных.

«За последние 10 лет — это самый низкий показатель. Стоит сказать, что 91% сирот воспитываются в замещающих семьях. Здесь мы лидируем в России», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане.

Теги: Права ребенка
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