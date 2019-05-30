В Нуримановском районе Башкирии для детей с ограниченными возможностями проведут праздник

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Нуримановском районе Башкирии инициативная группа родителей детей с ограниченными возможностями села Павловка 1 июня проведут праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

В программе праздника — развлекательные игры с участием аниматоров, катание на лошадях, контактный зоопарк, химическое шоу, мастер-классы от студенческого отряда, конкурсы, подарки и угощения. Кульминацией мероприятия станет угощение и фотосессия для всех присутствующих.

Праздник для детей и их родителей состоится на Павловском пляже.

Начало мероприятия в 12.00 часов.