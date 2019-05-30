Фото: avito.ru В Стерлитамаке работника БСК завалило кирпичами Фото: avito.ru

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке на заводе «Башкирской содовой компании» 21 мая произошел несчастный случай, сообщает Гострудинспекция Башкирии. 31-летний огнеупорщик ремонтировал топку сушилки. Когда он наклонился за очередным кирпичом, на него осыпались несколько рядов кладки. Основной удар пришелся на спину — в больнице ему диагностировали перелом позвоночника.

Производственное ЧП расследуется инспектором, который установит причины обрушения кирпичной кладки и виновных в произошедшем.