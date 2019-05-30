Фото: автор Авиакомпания «Аэрофлот» отменила очередной рейс Москва – Уфа – Москва Фото: автор

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила очередной рейс Москва – Уфа – Москва. Самолет «Сухой Суперджет» не вылетел из столицы России в столицу Башкирии. Соответственно, были отменены два рейса.

В уфимском аэропорту проинформировали, что воздушное судно должно было вылететь из Уфы в Москву в 12.20 часов 30 мая (рейс SU-1439). Причина отмены — решение авиакомпании.

«83 пассажира оповещаются об отмене рейса. Производится переоформление на другие рейсы авиакомпании «Аэрофлот», — рассказали в столичном авиаузле.

Как информировало агентство «Башинформ», авиакомпания также отменила несколько рейсов «Сухого Суперджета» 24, 27 и 29 мая.