Фото: Олег Яровиков В Башкирии поставлено на учет более 6 тысяч пчелосемей Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В настоящее время в Башкирии на учет поставлено уже более 6 тысяч пчелосемей, начата маркировка ульев. Об этом сообщила на международной конференции «Цифровая трансформация сельского хозяйства» в Москве замминистра сельского хозяйства республики Ляля Давлетбаева.

По ее словам, теперь с помощью мобильного приложения РегАгро потребители башкирской продукции могут считать цифровой код с банки меда и выяснить, где, когда и кем он произведен и прочие характеристики.

Эксперты отмечают, что такой подход в пчеловодстве позволит повысить экспортную привлекательность меда.

Сейчас в Башкортостане производится 12 тысяч тонн меда в год.