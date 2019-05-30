Башкирия в федеральных СМИ: О губернаторах надежды, заявлении Додона и пожелании Зинченко

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин в Кремле вручит многодетным родителям, в том числе из Башкирии, ордена «Родительская слава». Награды удостаиваются семьи, имеющие семь и более детей.

Слава родителям. Как узнала «Российская газета», «перед Международным днем защиты детей в Александровском зале Большого Кремлевского дворца глава государства вручит ордена «Родительская слава». Среди награжденных — семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Алтая, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей». Таким орденом награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, пояснили в газете.

О губернаторах надежды. Тем временем политологи оценили шансы на победу врио глав регионов России. Как пишет деловая газета «Взгляд», по мнению участников круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей», «временно исполняющие обязанности глав регионов России имеют хорошие шансы для победы в первом туре». «Основываясь на социологии, которая была представлена на заседании круглого стола, если бы выборы были в это воскресенье, то это была бы победа (врио глав регионов) в первом туре, причем уверенная победа», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, передает газета со ссылкой на ТАСС. «Есть существенный запрос на решение локальных задач, и что касается врио, они достаточно эффективно этот запрос исполняют», – добавил политолог. 8 сентября пройдут выборы руководителей 16 регионов России.

По данным социсследований, которые привел руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, «среди всех врио, чьи позиции мы исследовали, выделяется врио главы Забайкалья [Александр Осипов] с результатом 84%, то есть 84% от заявивших о намерении участвовать в выборах планируют проголосовать за него», – сказал Федоров. На второй позиции находится врио руководителя Башкортостана Радий Хабиров с результатом 79,3%. Далее следуют врио главы Калмыкии Бату Хасиков (76%) и Андрей Чибис (Мурманская область). Федоров отметил, что высокие показатели врио губернаторов вызваны в основном с их «статусом губернаторов надежды», то есть с надеждой на улучшение жизни, которую местные жители связывают с кандидатурами врио.

Что сказал Додон? ТАСС передает, что в Уфе, во время своего рабочего визита в Башкирию, президент Молдавии Игорь Додон «заявил о готовности распустить парламент своей страны, если не будет поддержан курс на сближение с Россией. Президент Молдавии добавил, что отсутствие сотрудничества с РФ на уровне парламента и правительства компенсируется встречами лидеров двух стран и региональными контактами».

«У нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись три месяца назад в Молдавии, мы сможем в течение следующих 10 дней сформировать какое-то правительство, но там веское слово президента — которое будет ориентировано на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией, — сообщил Додон 29 мая на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым в Уфе. — Если нам не удастся сформировать такое правительство, которое будет поддерживать президента и в этом вопросе тоже, то мы распустим парламент, пойдем на досрочные парламентские выборы и по результатам уже этих досрочных [выборов] к концу года, я уверен, будет такое правительство, которое согласится с работой на уровне стратегического партнерства с Российской Федерацией». В столице Башкирии также было подписано соглашение о сотрудничестве между Гагаузией и Уфой, а также еще несколькими муниципалитетами, сообщили в ТАСС и уточнили, что «сегодняшний кабинет в Молдавии сформирован проевропейской Демократической партией Молдовы, которая игнорирует процессы евразийской интеграции».

В лидерах по продажам легковушек. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостат» передает, что за январь-апрель 2019 года в России продали 475 тыс. легковых машин, что практически соответствует показателю 2018 года. При этом больше всего автомобилей продали в Москве, Московской области и Санкт Петербурге — 61,1 тыс., 43,5 тыс. и 32,5 тыс. соответственно. «Лидерами в ПФО стали Татарстан и Башкирия. В этих регионах продали 20,8 тыс. и 16,6 тыс. легковых машин. Кроме того, они занимают 4-е и 6-е место по обозначенному показателю среди регионов России», — рассказали в издании.

Методом стыка. «Известия» пишут, что четыре клуба разыграют два места в РПЛ. «За право выступать в главной лиге отечественного футбола сразятся самарские «Крылья Советов» и ФК «Нижний Новгород», а также «Уфа» и томская «Томь». Противостояние проводится в два матча: дома и на выезде. Победители отправляются в РПЛ, проигравшие — в ФНЛ», — пояснили в газете. Как отмечается, уфимцы до этого лишь однажды играли в переходных матчах. В 2014 году «Уфа» представляла ФНЛ и билась за попадание в элиту с «Томью». В первом же матче башкирская команда уничтожила соперника, с тех пор клуб выступал в РПЛ, всякий раз избегая вылета без переходных матчей, рассказали в издании и подчеркнули, что «прошедший сезон стал самым неудачным в истории «Уфы» в высшем отечественном дивизионе».

«Стыковые матчи — это апогей всего, что происходило с клубом в этом сезоне, — заявил изданию гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. — У нас был очень сложный чемпионат и теперь не менее трудная концовка сезона. Но мы подходим к матчам с «Томью» с боевым настроем и намерены сохранить место в РПЛ».

Зинченко пожелал «Уфе» удачи. РИА Новости передают, что полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко пожелал удачи футболистам «Уфы» в матче с «Томью». «Всех болельщиков "Уфы" я призываю прийти завтра на стадион и поддержать команду. Мужики, я знаю, насколько ответственная это игра, я вам желаю удачи и буду болеть за вас. Вперед, "Уфа"», — цитирует агентство видеообращение Зинченко. Александр Зинченко выступал за «Уфу» в 2015-2016 годах, а затем перешел в «Манчестер Сити». 30 мая «Уфа» примет «Томь» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20, пояснили в агентстве.

Граница на замке. Россияне стали чаще устанавливать границы земельных участков. Среди регионов, где больше всего разграниченных участков, Башкирия, пишет «Российская газета». В Федеральной кадастровой палате Росреестра газете рассказали, что «в первом квартале этого года число земельных участков с установленными границами выросло более чем на 300 тысяч. Всего в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 33,6 миллиона участков с установленными границами. Это 56% от всех земельных наделов в стране». «На данный момент больше всего разграниченных участков в Санкт-Петербурге, Севастополе, Башкортостане, Бурятии, Калининградской и Мурманской областях, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе», — сообщает газета.