Фото: пресс-служба Башкирского ГАУ Технолог из Башкирии стала призером Всероссийского конкурса научных работ Фото: пресс-служба Башкирского ГАУ

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Магистрантка факультета пищевых технологий Башкирского государственного аграрного университета Анна Заграничная заняла второе место на Всероссийском конкурсе лучших научных работ среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкурс состоялся в Саратове, на базе университета им. Н.И. Вавилова.

Как сообщает пресс-служба Башкирского государственного аграрного университета, в финале конкурса за право быть лучшими по технологии переработки сельскохозяйственной продукции боролись 19 студентов из 16 аграрных вузов страны. Анна Заграничная представила новую разработку в области здорового питания: применение в кондитерских изделиях яблочного пюре, выработанного из яблок сорта «Бельфлёр Башкирский».

Как отмечает автор проекта, данный сорт выбран не случайно. Он выведен селекционерами Башкирского НИИ сельского хозяйства с учетом природно-климатических условий нашей республики. Яблоки сорта обычно имеют массу до 90 грамм и отличаются высоким содержанием пектиновых веществ (почти 3% от массы яблока).