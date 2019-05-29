В Уфе из-за «Зеленого марафона» перекроют улицы

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

1 июня столица Башкирии присоединится к «Зеленому марафону». Для участников забега в Уфе организуют дистанцию на 4,2 км. В других регионах будет доступно три пути: 4,2, 10, 21,1 км. Для детей от 7 до 13 лет организуют другие дистанции.

Для безопасной пробежки в городе 1 июня с 10 до 15 часов введут временное закрытие движения по улице Менделеева от улицы 50 лет СССР до улицы Сагита Агиша.

«Обращаем внимание, что на время перекрытия не будет осуществляться движение по троллейбусным маршрутам №№ 16, 20», — уточнили в пресс-службе администрации Уфы.