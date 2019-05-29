Фото: Олег Яровиков На сабантуе в Куюргазинском районе Башкирии алкоголь заменят спортом Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

8 июня в Куюргазинском районе пройдет сабантуй. Однако в этом году, по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова, алкоголь из «увеселительной программы» исключат. Глава района Юлай Ильясов решил выработать у местных жителей адреналин спортивными состязаниями.

«Идея возникла после того, как команда районной администрации на неделе предпринимательства уступила сборной бизнесменов в волейбольном матче. Мы решили взять реванш на сабантуе», — объяснил агентству «Башинформ» глава Куюргазинского района.

Помимо волейбола на празднике будут организованы и другие спортивные состязания: легкая атлетика, курэш, мини-футбол, гиревой и армспорт, стрельба из лука, конные скачки, семейные старты и т.п.

Отметим, что глава Куюргазинского района лично от себя пообещал вручить ценный приз (телевизор) тем, кто креативно подойдет к подготовке к предстоящему сабантую.