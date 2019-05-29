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29 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе волонтеры накормили бездомных

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Волонтеры межрегиональной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни» бесплатно накормили бездомных на улицах Ибрагимова и Карла Маркса в Уфе.

Горячий обед с хлебом и чай раздают бездомным два раза в неделю: в среду на пересечении улиц Ибрагимова и Карла Маркса в 12.00, в пятницу на колхозном рынке в 13.00.

Как рассказали организаторы акции, в центрах адаптации «Линия жизни» попавшие в трудное положение люди могут бесплатно получить содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность, первую доврачебную помощь и санитарную обработку, отдельное койко-место с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены, бесплатное питание, чистую одежду. В Уфе социальная гостиница центра находится по адресу: улица Геологов, 14. Гостиница принимает от уфимцев все виды помощи: одежду, продукты питания, медикаменты, мебель, бытовую химию.

Теги: социальная гостиница, бездомные
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