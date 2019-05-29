В Башкирии было найдено «закамское серебро» античного времени

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Где и когда в Башкирии обнаружили античные сокровища и что выяснили ученые Московского государственного исторического музея. О новых археологических находках сообщила газета «Советская Башкирия» в мае 1953 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В Башкирии нередки находки древних серебряных сосудов, иногда с позолотой, с чеканными и резными изображениями. В газете говорится, что выделкой этой посуды славились ювелиры древнего Хорезма, государства в Центральной Азии. В 5-7 веках нашей эры серебряная посуда изготовлялась для феодальной знати в Персии, в 6-7 веках – в Византии, в 9-11 веках – в странах арабской культуры. «Большая часть древней серебряной посуды попала на Урал через булгар, которые вели торговлю с местным населением. С Урала в виде дани с местных племен, под названием “закамского серебра”, посуда попадала в Новгород и впоследствии в Москву, в сокровищницы русских царей», — рассказали в издании.

«Недавно у станции Алкино найдены два древних блюда из высокопробного серебра замечательной художественной ювелирной работы», — информировала газета 13 мая 1953 года. Оба блюда имели небольшие, тоже серебряные поддоны. Внутренняя вогнутая сторона одного блюда была украшена барельефным античным изображением мифологической сцены, искусной чеканной ювелирной работы. Как отмечается,«изображения на сюжет греческой мифологии – новость в археологических находках Башкирии». Другое блюдо было сферическое, гладкое, с массивными округлыми краями.

Эти блюда были направлены в Московский государственный исторический музей. Ученые выяснили, что гладкое блюдо, имеющее снизу византийское клеймо, датируется VI веком н. э. Блюдо с барельефным чеканным изображением является художественным изделием греко-бактрийских или согдийских ювелиров и относится к первым векам. Как уточняется, «греко-бактрийское и согдийское государственные образования существовали в Средней Азии после смерти Александра Македонского и управлялись его преемниками – эпархами».

Через полгода, в январе 1954 года газета сообщила, что в Башкирии «у села Казанцево найдена глубокая серебряная чаша античного времени». «Снаружи под краем чаша украшена узким поясом орнамента. На дне чаши в концентрических кругах имеется уникальное изображение крылатого грифона», — описали в издании находку. Чаша была направлена в Ленинградский государственный Эрмитаж, где собрана огромная коллекция античной художественной посуды эллинистического времени, отмечается в публикации.

На территории Уфы во время земляных работ была найдена большая амфора из высокопробного серебра, а также серебряная римская монета – сестерций. «На лицевой стороне монеты изображен барельефный портрет римского императора Филиппа, а на оборотной стороне – статуя богини и перед ней жертвенник», — рассказали в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.