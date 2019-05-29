Последние дни весны в Башкирии будут жаркими
Последние дни весны в Башкирии будут жаркими Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии в последние дни весны ожидается по-летнему жаркая погода.
Характер погоды будет определять обширный антициклон. Воздух начнет интенсивно прогреваться, температура воздуха повысится на 1-2 градуса выше нормы.
В четверг, 30 мая местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет +9,+14 градусов, в северных и горных районах до +4°, днем +23,+28 градусов
31 мая также вероятны дожди. Ночью +11,+16 градусов, днем +25,+30 градусов.