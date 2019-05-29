Основатели портала о ЖКХ ufacity.me открыли сбор пожертвований для продолжения работы

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Основатели портала о ЖКХ ufacity.me объявили сбор пожертвований.

Как сообщает сооснователь портала, юрист Вадим Беляков, «в настоящее время вся работа держится исключительно на энтузиазме, самостоятельных небольших вливаниях, помощи ряда волонтеров».

«В то же время я вижу огромное непаханое поле для работы и знаю, куда можно стремиться, дабы улучшить нашу эффективность, выйти в «офлайн», помочь еще большему количеству людей, и в целом навязывать правильную повестку. Сейчас нам очень нужен офис, потому что работа без помещения невозможна, встречаться с волонтерами и сторонниками в кафе тоже не выход. Все, что мы делали, всегда было и будет бесплатно. Именно для того, чтобы это продолжалось дальше, нам нужна ваша помощь», — отмечает Беляков. Юридические лица также могут оформить пожертвование, подробности Вадим Беляков опубликовал на своей странице в Facebook.

На сайте можно оказать помощь один раз или подписаться на ежемесячные пожертвования на любую сумму. Из 200 тысяч рублей, которые требуются, по данным на 29 мая, уже перечислено 3660 рублей.

Сайт Уфасити.ми разработали обычные жители Уфы — юрист Вадим Беляков, программист Сергей Нечаев, дизайнер Ярослав Иликбаев и инженер Ильгиз Калимуллин в конце 2012 года. На портале собрана вся актуальная правовая информация, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством, — законы, нормативные акты, санитарные нормы, сроки исполнения и прочее. Более того, юристами расписаны алгоритмы действий при решении распространенных проблем. Любой житель Уфы сможет найти здесь бланки для заявлений и жалоб, а также формы для заполнения обращения в рубрику «Народный контроль» на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Контент сайта составлен на основе Жилищного кодекса Российской Федерации. Для решения возникшей проблемы или поиска ответа на вопрос человеку больше не надо изучать массу документов — в удобной и понятной форме, с использованием ссылок на соответствующие законы дается развернутый ответ. Информация на портале постоянно обновляется и актуальна для любого района Башкортостана.